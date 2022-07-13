В Казани пройдет «Забег на шпильках» для женщин и мужчин

В Казани 16 июля состоится спортивное мероприятие «Забег на шпильках»

В Казани состоится спортивное мероприятие «Забег на шпильках». Об этом в среду, 13 июля, сообщает «Татар-информ».

Организаторы открыли прием заявок на участие в забеге. Отмечается, что к состязанию допускаются как женщины, так и мужчины. Спортсменам предстоит пробежать дистанцию на каблуках высотой более десяти сантиметров.

Спортивное мероприятие пройдет 16 июля на Кремлевской набережной. Победителям забега вручат сертификаты от салонов красоты и экипировочного центра Timerman.

Ранее стало известно, что в Салаватском районе Республики Башкортостан состоится IХ всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью. В состязании примут участие 122 спортсмена из Пермского края, Челябинска, Свердловской области, Нижнего Новгорода, Мурманска, Москвы и Республики Татарстан.