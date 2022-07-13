Принятые на внеплановом заседании законы могут пойти к Путину в обход Совфеда

РИА Новости: принятые на заседании ГД 15 июля законы могут сразу пойти на подпись Путину

Совет Федерации, вероятнее всего, не будет собираться на внеплановое заседание в связи с аналогичным мероприятием Государственной Думы (ГД), назначенным на 15 июля. Об этом заявил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Собеседник агентства предположил, что принятые депутатами ГД законы могут сразу предоставить на подпись президенту России Владимиру Путину. Он пояснил, что это позволяет сделать Конституция.

В повестку внеочередного заседания нижней палаты парламента включат шесть законопроектов, которые будут приняты в третьем чтении, добавил источник.

«Все они не являются обязательными для рассмотрения Советом Федерации, поэтому Совфед, скорее всего, собираться не будет», — сказал он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что пока не видит вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты и требующих сбора сенаторов на внеплановое заседание.

12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главами фракций и обсудил повестку заседания 15 июля. Так, депутаты планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации на Украине.

В тот же день главы думских фракций встретились с руководителем Минпромторга России Денисом Мантуровым. Они обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его кандидатуры на пост вице-премьера — это тоже должно произойти 15 июля.