Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Принятые на внеплановом заседании законы могут пойти к Путину в обход Совфеда

РИА Новости: принятые на заседании ГД 15 июля законы могут сразу пойти на подпись Путину

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Совет Федерации, вероятнее всего, не будет собираться на внеплановое заседание в связи с аналогичным мероприятием Государственной Думы (ГД), назначенным на 15 июля. Об этом заявил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Собеседник агентства предположил, что принятые депутатами ГД законы могут сразу предоставить на подпись президенту России Владимиру Путину. Он пояснил, что это позволяет сделать Конституция.

В повестку внеочередного заседания нижней палаты парламента включат шесть законопроектов, которые будут приняты в третьем чтении, добавил источник.

«Все они не являются обязательными для рассмотрения Советом Федерации, поэтому Совфед, скорее всего, собираться не будет», — сказал он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что пока не видит вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты и требующих сбора сенаторов на внеплановое заседание.

12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главами фракций и обсудил повестку заседания 15 июля. Так, депутаты планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации на Украине.

В тот же день главы думских фракций встретились с руководителем Минпромторга России Денисом Мантуровым. Они обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его кандидатуры на пост вице-премьера — это тоже должно произойти 15 июля.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России
Власти заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги
Аксенов показал снятое незадолго до избиения контрактника в Судаке видео
Названы самые опасные симптомы оспы обезьян
Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов
ЕС осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины
Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена его соратнику
Третьяк отреагировал на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с поставками газа в Европу
Мужчина голыми руками схватил огромную кобру и умер от ее укуса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.