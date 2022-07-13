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Захарова обвинила США в организации госпереворота на Украине

Представитель МИД России Захарова обвинила США в организации госпереворота на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине и пытались навязывать свои ценности населению страны. В итоге это и сломало ее, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит РИА Новости.

«У них не получилось это сделать (совершить госпереворот — прим. «Ленты.ру») за один раз, они как всегда просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно не подходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину», — подчеркнула дипломат.

Ранее она также обвинила Вашингтон в том, что тот балансирует на грани ядерной войны. Захарова считает, что США и их союзники находятся на грани открытой военной конфронтации с Россией — другой ядерной державой.

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Виктория Кондратьева
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