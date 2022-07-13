Карпин оценил отказ в выдаче Fan ID его дочерям

Валерий Карпин заявил, что его дочери пока не будут ходить на стадион

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин подверг критике необходимость оформлять паспорта болельщика (Fan ID) детям младше 16 лет. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По оценке специалиста, юные болельщики не являются злостными нарушителями правопорядка. «Законы же меняются. Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной — почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить?» — заявил Карпин.

По словам специалиста, его дочери пока не будут ходить на стадион. 11 июля стало известно, что им отказали в выдаче Fan ID из-за отсутствия свидетельств о рождении российского образца.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.