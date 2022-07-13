Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность добавлять голосовые записи в статус профиля

Фото: Shutterstock

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность добавлять голосовые сообщения в статус профиля. О новой функции рассказал портал WABetaInfo.

Соответствующая возможность будет доступна в разделе «статус». Как отмечают авторы материала, рядом с двумя уже существующими иконками, позволяющими добавить текстовый статус, изображение или видео, появится иконка для записи голосового послания.

«Обратите внимание, что голосовое сообщение увидят только выбранные вами пользователи согласно вашим настройкам приватности статуса», — указало издание. Также отмечается, что голосовые записи, как и другие медиа в статусе профиля, будут подвергнуты сквозному шифрованию.

Дата появления новой функции в стабильной версии WhatsApp не называется.

Перед этим стало известно о появлении в WhatsApp возможности удаления сообщения в течение 60 часов после его отправки. Ранее эта функция была доступна только в течение 68 минут.

В июне у пользователей мессенджера появилась опция добавлять в групповые беседы до 512 участников. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Россия допустила сохранение транзита газа через Украину
Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве
Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР
Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами
Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета
В WhatsApp появится новая функция
Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации
Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.