Стало известно о гибели командира дивизии из Волгограда в ходе спецоперации
Командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили в региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
«В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец. Вечная память! Скорбит вся Россия!» — сказано в сообщении.
Горобец участвовал в спецоперации практически с самого ее начала, выполнял сложные боевые задачи.
Под его командованием дивизия принимала участие в совместных российско-индийских сухопутных учениях «Индра-2021», отмечает «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая стала первой девушкой военнослужащей, погибшей в ходе российской спецоперации на Украине. Она начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, потом служила в Невинномысске.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что это стало ответом на просьбы о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).