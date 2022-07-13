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Стало известно о гибели командира дивизии из Волгограда в ходе спецоперации

Командир волгоградской дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: группа БОЕВОЕ БРАТСТВО | СТАЛИНГРАД во ВКонтакте

Командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили в региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец. Вечная память! Скорбит вся Россия!» — сказано в сообщении.

Горобец участвовал в спецоперации практически с самого ее начала, выполнял сложные боевые задачи.

Под его командованием дивизия принимала участие в совместных российско-индийских сухопутных учениях «Индра-2021», отмечает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая стала первой девушкой военнослужащей, погибшей в ходе российской спецоперации на Украине. Она начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, потом служила в Невинномысске.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что это стало ответом на просьбы о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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