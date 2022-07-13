В ЛНР описали обстановку в Луганске после ракетных обстрелов

Офицер ЛНР Марочко заявил, что в Луганске обеспечена безопасность после ракетных обстрелов

В Луганске обеспечена безопасность после ночных ракетных обстрелов. Обстановку в городе описал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В данный момент у нас с безопасностью все в порядке, небо закрыто, ведется плановая боевая работа», — заявил он.

Он рассказал, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно нанесли удары по гражданским объектам в населенном пункте и по местам, где располагались силы противовоздушной обороны (ПВО). Офицер уточнил, что все ракеты, направленные украинскими военными на гражданские постройки, были сбиты, однако некоторые из них долетели до объектов ПВО.

«Сразу скажу, своей цели они не достигли, потому что та инфраструктура, которая находится на территории части, строилась с тем расчетом, что должна выдержать ядерный удар», — заключил Марочко.

Обстрел Луганска, который начался в ночь на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. По предварительный данным, Вооруженные силы Украины сумели попасть в базу российских ПВО и склады боеприпасов.