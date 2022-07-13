Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР описали обстановку в Луганске после ракетных обстрелов

Офицер ЛНР Марочко заявил, что в Луганске обеспечена безопасность после ракетных обстрелов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Луганске обеспечена безопасность после ночных ракетных обстрелов. Обстановку в городе описал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В данный момент у нас с безопасностью все в порядке, небо закрыто, ведется плановая боевая работа», — заявил он.

Он рассказал, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно нанесли удары по гражданским объектам в населенном пункте и по местам, где располагались силы противовоздушной обороны (ПВО). Офицер уточнил, что все ракеты, направленные украинскими военными на гражданские постройки, были сбиты, однако некоторые из них долетели до объектов ПВО.

«Сразу скажу, своей цели они не достигли, потому что та инфраструктура, которая находится на территории части, строилась с тем расчетом, что должна выдержать ядерный удар», — заключил Марочко.

Обстрел Луганска, который начался в ночь на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. По предварительный данным, Вооруженные силы Украины сумели попасть в базу российских ПВО и склады боеприпасов.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.