МВФ ухудшил прогноз по ВВП США

МВД ухудшил прогноз по росту ВВП США до 2,3 процента в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3 процента, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне одного процента. Это следует из обнародованного во вторник, 12 июля, доклада организации.

Таким образом, фонд понизил прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4 и 1,3 процента в 2022 и 2023 году.

Ранее МВФ предсказал США самые высокие темпы роста ВВП в современной истории. Согласно прогнозу международной организации, американская экономика в текущем году вырастет на 7 процентов, если законодатели США одобрят экономические инициативы президента Джо Байдена. По оценке специалистов организации, в 2022 году экономика США продолжит восстанавливаться от последствий пандемии и ВВП страны увеличится на 4,9 процента.