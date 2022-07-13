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Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по зерну

Президент Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по «зерновому коридору» в Стамбуле
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о прогрессе на переговорах по «зерновому коридору» в Стамбуле.

«Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — указал глава украинского государства.

Зеленский указал, что Киев прилагает значительные усилия для возобновления поставок зерна на мировой рынок. Он также поблагодарил Организацию Объединенных Наций и Турцию за содействие.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская делегация предложила создать алгоритм навигации в Черном море. По его словам, подобное решение позволит обеспечить экспорт украинского зерна и сохранить мировую продовольственную безопасность.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна.

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Марина Совина
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