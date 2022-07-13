Офис Зеленского озвучил предложения Украины на встрече по зерну

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина предложила создать алгоритм навигации в Черном море

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил предложения Киева на встрече по экспорту зерна в Стамбуле. Он написал в своем Telegram-канале, что украинская делегация предложила создать алгоритм навигации в Черном море.

«Безопасность Украины в Черном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море», — указал чиновник.

По словам Ермака, подобное решение позволит обеспечить экспорт украинского зерна и сохранить мировую продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна.