Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов

Врач Елена Соломатина: абрикосы возвращают остроту зрения и утоляют жажду

Абрикосы благотворно влияют на зрение и утоляют жажду, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Неожиданные полезные свойства этих фруктов она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалистки, абрикос не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объяснила Соломатина.

Помимо этого, продолжила врач, абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость и придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями.

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