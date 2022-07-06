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Спортивный врач рассказала о неожиданном свойстве свеклы

Врач Александра Пурига рассказала, что свекла делает спортсменов более выносливыми

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спортивный врач с 15-летним стажем Александра Пурига рассказала о неожиданном свойстве свеклы. О том, как употребление этого корнеплода сказывается на здоровье, она написала в своем Telegram-канале.

По словам врача, свекла делает спортсменов более выносливыми и способствует повышению их результативности.

«Нитраты, которые содержатся в свекле, усиливают кровоток, тем самым увеличивая доставку питательных веществ и кислорода к мышцам. Это помогает спортсменам работать лучше, повышается производительность упражнений на выносливость», — уточнила Пурига.

При этом спортивный врач добавила, что на мужчин эти качества корнеплода действуют лучше, чем на женщин.

Ранее Пурига назвала способ извлечь из моркови максимальную пользу. По ее словам, в отличие от других овощей, которые лучше есть в сыром виде, морковь становится полезнее после термической обработки.

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Вера Владзиевская
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