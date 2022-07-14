В морской губке нашли антибактериальные соединения

В USP обнаружили в морской губке Agelas dispar антибактериальные соединения

Команда специалистов под руководством ученых из бразильского Университета Сан-Паулу (USP) в Сан-Карлосе нашла некоторые биологически активные соединения в морской губке, живущей на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Эти молекулы обладают антибактериальными свойствами — способны убивать бактерии, которые имеют резистентность (устойчивость) к современным антибиотикам. Выводы работы опубликованы в Journal of Natural Products.

Исследование, прошедшее при поддержке общественного фонда FAPESP, выявило с помощью новых современных методов анализа в морской губке Agelas dispar, живущей в Карибском море, антибактериальные вещества. Наибольшим терапевтическим потенциалом обладали три различных типа агелиферина. Они уничтожили устойчивые бактерии Escherichia coli и Enterococcus faecalis, золотистый стафилококк, пневмококк Klebsiella, Acinetobacter baumannii и синегнойную палочку. 13 кандидатов-соединений также протестировали на опухолевых клетках рака яичников, легких, толстой кишки и молочной железы, однако они не показали эффективности. По мнению ученых, их достижение открывает новые горизонты для разработки антибактериальных препаратов.

В мае 2022 года сотрудники Рокфеллеровского университета представили новый антибиотик цилагицин, который способен уничтожать даже антибиотикорезистентные бактерии (Clostridium difficile или на метициллин-резистентный золотистый стафилококк).