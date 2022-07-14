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Созданы полностью устраняющие посторонние звуки наушники

В Вашингтонском университете создали прототип наушников со 100-процентным шумоподавлением

Фото: Raymond Smith / University of Washington

Специалисты Вашингтонского университета (UW) разработали прототип наушников, которые могут обеспечивать максимально возможное шумоподавление. Принцип работы устройства был описан в публикации на сайте организации.

Энтузиасты создали наушники ClearBuds, функцию активного шумоподавления которых обеспечивает искусственный интеллект. По словам специалистов, разработанная ими система машинного обучения позволяет устранить посторонние звуки в наушниках практически на 100 процентов.

В демонстрационном видео авторы изобретения показали, как их гарнитура позволяет практически полностью устранить сторонние звуки — голоса людей и шум работающего пылесоса. В ClearBuds используются двойные микрофоны для захвата внешних звуков, однако способ обработки сигналов совершенно другой, чем у других беспроводных наушниках.

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По словам автора изобретения Маручи Кима, во время работы каждый наушник создает два синхронизированных аудиопотока высокого разрешения, содержащих данные о направлении каждого захваченного звука. Данный метод позволяет ИИ создавать пространственный аудиопрофиль окружающей среды и изолировать источники шума.

В материале говорится, что разработанный специалистами Вашингтонского университета метод во многим похож на то, как работают органы слуха человека. Исследователи не стали уточнять, собираются ли они создавать серийный прототип и запускать модель в продажу.

Ранее опрошенные журналистами «Ъ» ретейлеры обратили внимание, что беспроводные гарнитуры стали резко востребованы на российском рынке в первом полугодии. Спрос на данные устройства вырос на 10-15 процентов.

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Андрей Ставицкий
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