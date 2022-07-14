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Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием украинских РСЗО

ВС РФ уничтожили украинские боевые машины РСЗО 45-й артбригады ВСУ на заводе в Запорожье

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожили укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, а также взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР). Всего с начала проведения специальной военной операции были поражены 744 боевых машины украинских РСЗО, добавили в военном ведомстве.

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Евгения Куликова
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