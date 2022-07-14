Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием украинских РСЗО

ВС РФ уничтожили украинские боевые машины РСЗО 45-й артбригады ВСУ на заводе в Запорожье

Российские военные днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожили укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, а также взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР). Всего с начала проведения специальной военной операции были поражены 744 боевых машины украинских РСЗО, добавили в военном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

13 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Харькова воруют западные лекарства, поставляемые в качестве гуманитарной помощи, а после продают их в аптеках по завышенной стоимости.