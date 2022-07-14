Пенсии военных в России проиндексируют

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов с 1 июля 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10 процентов, индексация будет произведена с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС. Госдума приняла соответствующий законопроект в конце июня.

Если ранее выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, могли быть списаны кредиторами, то теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты.

Закон расширяет и перечень выгодоприобретателей, которые имеют право получить страховую сумму в случае гибели военнослужащего. В него вошли лица, которые в течение как минимум пяти лет воспитывали и содержали застрахованное лицо до достижения им совершеннолетия (родители или опекуны) и имеют об этом официальное подтверждение.

Ранее Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Нововведение коснулось врачей, ремонтников и других гражданских специалистов. Относящиеся к этим категориям россияне получат налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.

Как говорил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим, средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в прошлом году вырос на 1029 рублей и составил 17 533 рубля.