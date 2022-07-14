Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 в России снизилась на 35 процентов

Представленный в 2020 году iPhone 12 рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 12 с накопителем 64 гигабайта на российском рынке снизилась до 52-55 тысяч рублей. На старте продаж популярный гаджет был доступен за 80 тысяч рублей. Таким образом, цена на востребованное устройство снизилась примерно на 35 процентов.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532х1170 пикселей, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, биометрический сенсор Face ID, NFC, стереодинамики. На задней панели iPhone 12 расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый — с поддержкой портретного режима и возможностью записи 4К-видео. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 2815 миллиампер-часов.

Также журналисты издания рассказали об удешевлении других девайсов Apple поколения 2020 года. Так, iPhone 12 mini подешевел до 30 тысяч рублей, флагманский iPhone 12 Pro Max можно приобрести за 77 тысяч рублей.

В начале июля стало известно, что iPhone 13 mini рекордно подешевел в России — до 60 тысяч рублей. На старте продаж компактный флагман был оценен в 70 тысяч рублей.