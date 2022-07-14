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Экс-депутат Рады допустил убийство канцлера Германии

Экс-депутат Рады Кива допустил убийство Шольца и фон дер Ляйен переданным Украине оружием
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия Запада, переданного Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива заявил, что существенную часть вооружения, поставляемого Киеву, контрабандисты возвращают в Европу, где оно переходит в руки террористов и организованных преступных групп. «Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок», — объяснил он.

В связи с этим экс-депутат предположил, что вывезенное с Украины оружие в руках экстремистов может угрожать значимым политикам Евросоюза. Так, Кива допустил убийство канцлера Германии и главы Еврокомиссии.

«Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW», — написал парламентарий.

Ранее Кива допустил военный переворот в Киеве. Он обеспокоился, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлечет за собой «гибель главного лицедея [президента Украины Владимира] Зеленского».

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Марина Совина
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