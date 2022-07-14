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Цена нефти обвалилась

Цена нефти Brent упала ниже 95 долларов за баррель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во время торгов в четверг, 14 июля, цена нефти эталонной марки Brent обвалилась ниже 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

К вечеру сентябрьские фьючерсы на минимуме стоили 94,5 доллара за баррель. Вскоре цена немного отскочила и оказалась на уровне 96,27 доллара. Техасская WTI торгуется в районе 93,7 доллара за баррель. Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране.

Brent от TradingView

Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть во второй половине 2022 года и в 2023 году. При неблагоприятном сценарии стоимость может составить 110-120 долларов за баррель. Кроме того, в июне экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это рекордно низкий показатель с августа 2021 года. По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

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Платон Щукин
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