Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Ценам на нефть пообещали падение

Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть и ждет цены в 110-120 долларов за баррель

Фото: Matt Slocum / AP

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть во второй половине 2022 года и в 2023 году. Об этом сообщает Forbes.

При неблагоприятном сценарии стоимость может составить 110-120 долларов за баррель, обещают эксперты. Ранее банк ожидал, что стоимость будет на 15 долларов больше.

Ранее аналитики Райффайзенбанка предсказали рост цен на нефть и газ на протяжении оставшихся месяцев 2022 года вопреки спаду глобальной экономики.

Brent от TradingView

При этом цены падают: нефть марки Brent днем 14 июля рекордно подешевела — стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE упала ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля. Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране.

Государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такая мера позволит сократить прибыль Москвы. Одновременно экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки в июне, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это рекордно низкий показатель с августа 2021 года.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Ценам на нефть пообещали падение
Море на российском курорте окрасилось в кровавый цвет
России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля
Байден заявил об усилиях США для поражения России
В российском регионе из-за угроз взрыва эвакуировали 200 детсадов
В ЛНР сообщили о закреплении союзных сил на окраинах Соледара
Назван лучший продукт для сохранения молодости и утоления голода надолго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.