Ценам на нефть пообещали падение

Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть и ждет цены в 110-120 долларов за баррель

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть во второй половине 2022 года и в 2023 году. Об этом сообщает Forbes.

При неблагоприятном сценарии стоимость может составить 110-120 долларов за баррель, обещают эксперты. Ранее банк ожидал, что стоимость будет на 15 долларов больше.

Ранее аналитики Райффайзенбанка предсказали рост цен на нефть и газ на протяжении оставшихся месяцев 2022 года вопреки спаду глобальной экономики.

При этом цены падают: нефть марки Brent днем 14 июля рекордно подешевела — стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE упала ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля. Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране.

Государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такая мера позволит сократить прибыль Москвы. Одновременно экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки в июне, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это рекордно низкий показатель с августа 2021 года.