У немецких военных украли ноутбук с секретными данными на встрече НАТО

На встрече НАТО в Париже у немецких военных украли ноутбук с секретными данными

На саммите НАТО в Париже у делегации Германии украли ноутбук с секретными данными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел во время семинара, посвященного противоракетной обороне на море. Представительница Генштаба ФРГ ненадолго отлучилась из зала, а по возвращении не обнаружила на столе свой компьютер.

Женщина обратилась в полицию, указав, что в ноутбуке содержится «очень конфиденциальное программное обеспечение нескольких государств». Расследованием занялись правоохранительные органы и разведслужбы Франции.

По камерам наблюдения удалось установить, что вором оказался бородатый мужчина в бейсболке. Не исключается вариант шпионажа, поскольку грабитель хорошо знал план помещений и пробыл в здании не более десяти минут. Компьютер удаленно заблокировали, однако нет гарантий, что из него не смогут извлечь данные.

В январе 2021 года во время штурма Капитолия женщина украла ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По данным ФБР, она планировала передать его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российским спецслужбам.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой Хантер Байден, сын президента США, заявил, что его ноутбук с ценной информацией украли русские наркоторговцы. На видео сын американского лидера запечатлен вместе с проституткой. Он сообщил, что ноутбук мог быть украден в Лас-Вегасе в 2018 году.