В Кремле ответили на вопрос об обмене американки Грайнер

Песков отказался обсуждать вопросы обмена гражданки США Грайнер

Кремль не обсуждает вопросы обмена граждан между странами. Об этом, отвечая на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос об отношениях между Россией и США после начала спецоперации. Пресс-секретарь главы государства констатировал, что они ухудшились.

Бриттни Грайнер была арестована 5 марта — ее задержали в аэропорту Шереметьево. У прибывшей из Нью-Йорка спортсменки обнаружили гашишное масло в ручной клади — оно находилось внутри вейпа.

Грайнер является одной из самых титулованных баскетболисток. В США она стала двукратной чемпионкой мира, с 2015 года выступала в России за екатеринбургский УГМК.