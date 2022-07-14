В Совфеде высказались о возможном вводе польской армии на Украину

Цеков счел, что власти Киева отдают Украину на растерзание, допуская ввод польской армии

Киевские власти отдают Украину на растерзание Европе, допуская возможный ввод польской армии в страну. Об этом заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, с опаской следует воспринимать предоставление гражданам Польши особого статуса на Украине. «Что значит особый статус? Что они будут такими же гражданами Украины в ответ на введение войск в западную часть страны. Так поляки об этом мечтают. Мечтают зайти туда и никогда не выйти», — высказался Цеков.

Член Совфеда отметил, что власти Украины всегда находились в состоянии борьбы с момента получения статуса о независимости. Он напомнил, что в стране пытались переиначить общую историю с Россией, забыть о культурных традициях и искоренить русский язык.

Цеков допустил, что положительное решение правительства по данному вопросу будет означать переход Украины под контроль Польши.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Польшу ждет жесткий ответ в случае ввода войск на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе поляков. Об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда. «Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение. (...) Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — заявил политик. Он добавил, что видит в этой ситуации полную противоположность событиям Второй мировой войны, когда украинцы пытались «избавиться от поляков любой ценой».

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