Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде высказались о возможном вводе польской армии на Украину

Цеков счел, что власти Киева отдают Украину на растерзание, допуская ввод польской армии
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Киевские власти отдают Украину на растерзание Европе, допуская возможный ввод польской армии в страну. Об этом заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, с опаской следует воспринимать предоставление гражданам Польши особого статуса на Украине. «Что значит особый статус? Что они будут такими же гражданами Украины в ответ на введение войск в западную часть страны. Так поляки об этом мечтают. Мечтают зайти туда и никогда не выйти», — высказался Цеков.

Член Совфеда отметил, что власти Украины всегда находились в состоянии борьбы с момента получения статуса о независимости. Он напомнил, что в стране пытались переиначить общую историю с Россией, забыть о культурных традициях и искоренить русский язык.

Цеков допустил, что положительное решение правительства по данному вопросу будет означать переход Украины под контроль Польши.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Польшу ждет жесткий ответ в случае ввода войск на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе поляков. Об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда. «Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение. (...) Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — заявил политик. Он добавил, что видит в этой ситуации полную противоположность событиям Второй мировой войны, когда украинцы пытались «избавиться от поляков любой ценой».

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Ценам на нефть пообещали падение
Море на российском курорте окрасилось в кровавый цвет
России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля
Байден заявил об усилиях США для поражения России
В российском регионе из-за угроз взрыва эвакуировали 200 детсадов
В ЛНР сообщили о закреплении союзных сил на окраинах Соледара
Назван лучший продукт для сохранения молодости и утоления голода надолго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.