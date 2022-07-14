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Спорт

Футболистка сборной России раскрыла размер зарплаты в команде

Футболистка сборной России Надежда Смирнова заявила, что за сбор получает 370 тысяч рублей

Скриншот: Женский футбол России / YouTube

Полузащитница московского ЦСКА и сборной России Надежда Смирнова в подкасте Sports.ru раскрыла размеры зарплат в национальной команде.

Футболистка рассказала, что игроки получают выплаты за проведенные сборы, по итогам которых руководство смотрит, в скольких матчах девушки приняли участие. «Ты должен сыграть, попасть в стартовый состав, провести побольше минут. Все это индивидуально. В итоге получается не больше 400 тысяч рублей за сбор. Если быть точнее, 370 тысяч», — заявила она.

Смирнова с 2016 года выступает за московский ЦСКА. Вместе с командой она стала обладательницей Кубка России.

В 2017 году журналисты The Guardian провели исследование, согласно которому выяснилось, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар зарабатывает больше, чем 1693 футболистки чемпионатов Франции, Германии, Англии, США, Швеции, Австралии и Мексики вместе. На тот момент Неймар в ПСЖ получал порядка 36,7 миллиона евро в год. Средняя зарплата спортсменок в чемпионате Франции составляла 2,5 тысячи евро в год.

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