Кремль заявил о продолжающейся в Стамбуле работе по зерновому вопросу

Песков заявил о продолжающейся в Стамбуле работе по решению вопроса с украинским зерном

Работа по теме вывоза украинского зерна в Стамбуле, где проходили переговоры делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН, продолжается. Об этом в четверг, 14 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько мы понимаем, продолжается работа», — сказал пресс-секретарь главы государства.

13 июля в турецкой столице военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН встретились, чтобы обсудить решение проблемы с вывозом украинского зерна.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российское военное ведомство на четырехсторонних переговорах представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов. По его словам, пакет предложений направлен на «скорейшее практическое решение данного вопроса».