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В ЕК прокомментировали влияние России на разрешение транзита в Калининград

В ЕК заявили, что разъяснения по транзиту в Калининград не итог переговоров с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Новые разъяснения и рекомендации по обеспечению транзита российских товаров через Литву не стали итогом переговоров Еврокомиссии (ЕК) с Россией. Об отсутствии влияния РФ на процесс разрешения торговых претензий между Брюсселем и Москвой заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Конечно, это совершенно неправда, что мы согласились вести переговоры с Россией о применении санкций. Литва реализует санкции, принятые на уровне ЕС. Мы полностью поддерживаем Литву, у нас общая цель — применять жесткие санкции, которые имеют большое влияние на экономику России», — прокомментировала Спинант.

Представитель отметила, что новые разъяснения не означают изменения позиции Брюсселя, а просто уточняют режим их применения для властей Литвы, которые сами принимают решения о глубине и интенсивности контроля идущих в Калининград железнодорожных грузов.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России — он уверен, что Москва в будущем начнет оказывать давление на Европейский союз.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы. В Совбезе анонсировали скорый ответ на блокаду Калининграда, который пообещали сделать чувствительным для жителей Литвы.

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Виктория Кондратьева
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