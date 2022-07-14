Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире

Володин заявил об ухудшении перспектив сохранения государственности на Украине

Отказ Киева от переговоров о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности. Такой комментарий дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По словам парламентария, отказ руководства Украины от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России.

Однако, как отметил Володин, этот отказ «непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также ряд депутатов нижней палаты парламента посетили Луганскую народную республику (ЛНР). В своем выступлении перед народным советом ЛНР он отметил важность вопроса создания единого правового поля России и республики в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, а также социальной защиты граждан.

10 июля Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Однако, по его словам, мирный путь решения конфликта будет невыгодным для США и их партнеров.

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