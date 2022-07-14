Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала моральным падением намерение Запада помочь Киеву с мобилизацией

Захарова заявила о приказе Киева мобилизовать украинцев от 18 до 60 лет за рубежом

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Намерение Польши депортировать всех украинцев уклонистов — это один из признаков морального и нравственного падения западных режимов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Запад при помощи проведения Киевом мобилизации находящихся за рубежом граждан Украины хочет избавиться от беженцев. «Может поведение беженцев спровоцировало Запад побудить киевский режим начать мобилизацию своих граждан за рубежом? Может от них хотят таким образом избавиться? Отправив их обратно домой», — сказала она.

Ранее Захарова на брифинге заявила, что США вместе с реактивными системами залпового огня (РЗСО) HIMARS предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные и военспецов для помощи в использовании этого оружия для атак и ударов по мирному населению Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть
Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.