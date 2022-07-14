Захарова назвала моральным падением намерение Запада помочь Киеву с мобилизацией

Захарова заявила о приказе Киева мобилизовать украинцев от 18 до 60 лет за рубежом

Намерение Польши депортировать всех украинцев уклонистов — это один из признаков морального и нравственного падения западных режимов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Запад при помощи проведения Киевом мобилизации находящихся за рубежом граждан Украины хочет избавиться от беженцев. «Может поведение беженцев спровоцировало Запад побудить киевский режим начать мобилизацию своих граждан за рубежом? Может от них хотят таким образом избавиться? Отправив их обратно домой», — сказала она.

Ранее Захарова на брифинге заявила, что США вместе с реактивными системами залпового огня (РЗСО) HIMARS предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные и военспецов для помощи в использовании этого оружия для атак и ударов по мирному населению Донбасса.