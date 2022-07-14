Назван срок введения запрета на въезд грузовиков из ЕС в Россию

Фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября

Запрет на въезд европейских фур в Россию в качестве ответной меры на санкции ЕС может заработать с 1 октября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника на рынке грузоперевозок.

Один из собеседников издания уточнил, что это может стать ответной мерой на западные санкции. По его словам Минтранс представит в правительство до 1 августа. Другой источник рассказал, что в настоящее время Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение. Комментариев от ведомств по этому поводу пока не поступало.

В рамках пятого пакета санкций Евросоюза отечественным судам или суднам с российскими операторами запрещено заходить в европейские порты. Автогрузоперевозки тоже пострадали — российским и белорусским фурам больше нельзя въезжать на территорию ЕС.