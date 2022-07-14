Экс-дипломат назвал условия ввода войск Польши на Украину

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам особый статус на Украине для ввода сил Варшавы

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях президент Украины Владимир Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине. Об этом он написал в колонке для портала «Украина.ру».

Статус в обмен на войска

Ищенко назвал условия присвоения особого статуса полякам на Украине и заявил, что Зеленский принял это решение для ввода военных сил Варшавы на территорию страны. Экс-дипломат полагает, что принятие этой инициативы превратит Украину в протекторат Польши. По его мнению, в скором времени Верховная Рада одобрит законопроект.

В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт Ростислав Ищенко экс-дипломат

Эксперт допустил, что Польша не остановится на указанных условиях ввода войск на Украину и будет стремиться занять максимальную часть республики.

Законопроект о статусе

11 июля президент Польши Анжей Дуда сообщил, что Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о предоставлении польским гражданам особого статуса на территории республики. В Киеве о планах главы государства стало известно 22 мая.

Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение. (...) Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить Анджей Дуда президент Польши

Представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря подчеркнула, что инициатива сделает процедуру пересечения границы Украины более легкой для поляков. Она также объяснила, что при вступлении закона в силу поляки получат ряд льгот, доступных для граждан Украины.

Например, граждане Польши смогут наниматься на работу без соответствующих разрешений для иностранцев, вести хозяйственную деятельность наравне с гражданами Украины и претендовать на выплату социальных пособий. Кроме того, они получат право бесплатно обучаться в университетах, получать медицинское обслуживание и компенсацию при утрате трудоспособности.

Последствия и реакции

В мае большинство жителей Польши выступили за ввод войск на Украину. Согласно опубликованным данным, 56,8 процента респондентов считают, что солдатам страны следует принять участие в миротворческой миссии на Украине, если ее организует НАТО, ООН или Европейский союз. Высказались против инициативы 32,5 процента опрошенных, 10,7 процента от ответа воздержались.

Экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский предположил, как отреагирует НАТО при вводе Варшавой войск на Украину. Подобные действия Польши не поддержат даже партнеры Варшавы, уверен он. Пискорский добавил, что Москва проводит военную операцию на всей территории Украины, поэтому ввод войск Варшавы станет поводом для конфликта с Россией.

Позиция России

15 июня постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Польша допускает расширение своих границ за счет Украины. Однако Варшаве не следует рассчитывать на всю территорию соседнего государства. Дипломат назвал намерение Варшавы интегрировать отдельные украинские регионы попыткой «воссоздать унию», которая неизбежно столкнется с проблемами в будущем.

Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. А увязка со специальной военной операцией России в данном случае не более чем предлог Мария Захарова представитель МИД России

В мае представитель МИД России Мария Захарова также комментировала планы Польши по экспансии на Украину. По ее мнению, Зеленский хочет легализовать захват его страны поляками. Ситуацию с присвоением полякам особого статуса на Украине дипломат назвала «казусом суверенитета».

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).