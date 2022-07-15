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Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

В Москве арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве арестовали 46-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 51-летней сотрудницы офиса микрофинансовой организации. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил его в СИЗО до 11 сентября 2022 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. «Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», — сообщила Людмила Нефедова.

Вечером 10 июля 46-летний обвиняемый пришел в офис микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил несколько раз в 51-летнюю сотрудницу, которая погибла на месте. Подозреваемого нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

После задержания он решил сотрудничать со следствием. Россиянин рассказал, что мотивом убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве был долг, который не вернул убийца.

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Владимир Седов
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