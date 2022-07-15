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Белла Хадид снялась без макияжа с обнаженной грудью

Модель Белла Хадид снялась с обнаженной грудью и без макияжа во время поездки в Амстердам

Фото: @bellahadid

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес в Амстердаме, Нидерланды. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на который подписано более 50 миллионов человек.

На размещенном снимке девушка позировала без одежды, прикрыв обнаженную грудь рукой. Образ 25-летней манекенщицы дополняли четыре массивных кольца, два из которых оказались украшены крупными камнями. Также она сделала французский маникюр и надела два браслета — золотого и серебряного оттенков. При этом знаменитость небрежно собрала волосы на затылке, оставив часть прядей свободно свисать у лица. Кроме того, было видно, что она не стала наносить макияж.

Во время поездки в Амстердам Хадид посетила пивоварню под названием Brouwerij 't IJ и была замечена в компании модного фотографа Ренелла Медрано, отмечает издание Daily Mail.

В июне Хадид показала лицо без макияжа и фильтров. 25-летняя знаменитость снялась на балконе отеля в шелковом платье белого цвета с глубоким декольте, украшенном стразами. Свой образ манекенщица дополнила золотыми браслетами и массивными кольцами. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика, а волосы распущены.

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Алина Гостева
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