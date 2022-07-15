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Европе предрекли продолжение волны отставок глав государств

Политолог Андрей Быстрицкий предрек Европе продолжение волны отставок глав государств

Фото: Elmau Castle / Reuters

Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Таким мнением поделился председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с «Лентой.ру».

Политолог отметил, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики, которые ведут «отчаянную» политику, пытаясь продемонстрировать США свою лояльность, но фактически ставя на кон свое благосостояние. «Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе и прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера», — предрек он. Однако ближайший и самый серьезный вызов, по мнению Быстрицкого, представляют промежуточные выборы в Конгресс США этой осенью.

Ранее, 14 июля, премьер-министр Италии Марио Драги объявил о желании подать в отставку в связи с развалом правящей коалиции. Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку Драги и попросил его обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции.

В тот же день об отставке объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а несколькими днями ранее — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В конце июня парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Сам политик возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

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Валентина Шварцман
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