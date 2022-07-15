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Показано благотворное влияние темного шоколада на мозг

Nutritional Neuroscience: темный шоколад благотворно влияет на мозг после стресса

Фото: amirali mirhashemian / Unsplash

Ученые Исфаханского университета медицинских наук в Иране показали, что употребление темного шоколада может оказать благотворное влияние на мозг животных, испытывающих хронический стресс. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nutritional Neuroscience.

В ходе исследования специалисты использовали 35 крыс, которых разделили на несколько групп по семь особей. В трех группах животные испытывали хронический стресс при изоляции, при этом каждая группа следовала своему режиму питания. Например, одна группа употребляла только шоколад (принудительный режим), другая — шоколад с обычным кормом, а третья — ограниченное количество шоколада. Четвертая группа служила контролем, а грызунов в пятой не кормили шоколадом.

Исследователи обнаружили, что все схемы питания с темным шоколадом уменьшали как потребление пищи крысами, так и их массу тела. Однако самые сильные последствия были вызваны принудительным и ограниченным режимом питания. Систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа.

Поскольку исследование проводилось на крысах, результаты должны быть подтверждены на выборке участников из числа людей.

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