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Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бессовестной краже» Гизмо

Режиссер «Гремлинов» Джо Данте обвинил создателей Малыша Йоды в плагиате могвая Гизмо

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американский режиссер Джо Данте заявил, что персонажа из его фильма «Гремлины» «бессовестно украли». Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Данте обвинил в плагиате создателей сериала «Мандалорец». Он утверждает, что Малыша Йоду полностью скопировали с могвая Гизмо из его фильма. «Я думаю, что долговечность фильмов объясняется наличием в нем одного персонажа (Гизмо — прим. "Ленты"), который выглядит совсем как ребенок. И тут я не могу не сказать о Малыше Йоде, которого просто украли, скопировали от и до. Бессовестно, хочу заметить», — рассказал Данте.

Фантастический комедийный фильм ужасов «Гремлины» вышел в 1984 году и получил положительные отзывы от критиков. Картина рассказывает о пушистом существе под названием могвай, которого подарили главному герою на Рождество. Зверьку дали кличку Гизмо. При уходе за необычным питомцем нужно соблюсти три условия: не включать яркий свет, не мочить его водой и ни в коем случае не кормить после полуночи. Однако правила нарушаются, и могваи, увеличившиеся в числе, превращаются в злобных гремлинов. Продюсером выступил Стивен Спилберг.

Ранее снявший клип для Карди Би и Канье Уэста российский режиссер ответил на обвинения в плагиате.

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Дениза Мацаева
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