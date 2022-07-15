В Нальчике открыли выставку фотографа Заура Ворокова

Выставка фотографа Заура Ворокова «С солнцем внутри» открылась в Нальчике

Выставку работ фотографа Заура Ворокова открыли в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, новая экспозиция, представленная в Национальном музее республики, получила название «С солнцем внутри».

Отмечается, что посетители выставки смогут увидеть десятки снимков, на которых изображена природа Кабардино-Балкарии. Указанное мероприятие продлится до середины августа текущего года.

Известно, что Вороков занимается фотографией более 15 лет и упомянутое собрание работ он посвятил умершему отцу, кинорежиссеру Владимиру Ворокову. Данная экспозиция — четвертая в карьере фотографа.

Ранее сообщалось о том, что в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. В экспозицию вошли предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования музея.