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В России скорректировали выплаты работающим с больными COVID-19 медикам

Правительство РФ скорректировало выплаты работающим с больными COVID-19 медикам

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Правительство России скорректировало выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 июля.

Согласно постановлению кабмина, медики будут получать дополнительные 25 процентов к окладу, а предыдущие коронавирусные выплаты по приостанавливаются до конца года.

Дополнительные страховые гарантии для медицинских работников на случай заражения COVID-19 были введены в мае 2020 года. Медики могли получить единовременную выплату в размере 68 811 рублей, если оказывались временно нетрудоспособными, отмечали в Минздраве.

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Анна Щербакова
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