Появились кадры из попавшего под минометный обстрел села у границы с Украиной

Глава Курской области Старовойт показал кадры из обстрелянного со стороны Украины села

В сети появились кадры из попавшего под минометный обстрел села Дроновка у границы с Украиной. Фотографии показал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На опубликованных главой региона кадрах видно поврежденные жилые и административные здания, у которых выбиты стекла и сломаны оконные рамы. У некоторых сооружений пострадала крыша. Старовойт уточнил, что разрушения зафиксировали у зданий местной школы, дома культуры, магазина, а также сельсовета.

По его словам, из-да повреждения линии электропередач в Дроновке нет света. Однако губернатор заверил, что специалисты начнут восстановительные работы уже в ближайшее время. «Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам», — заявил он.