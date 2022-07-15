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В Северной Корее ответили на решение Украины разорвать дипломатические отношения

МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать решение о признании ДНР и ЛНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украина не имеет права осуждать власти Северной Кореи за решение признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) после того, как страна ранее «поддерживала незаконные действия США». Так в МИД КНДР ответили на решение украинского правительства разорвать дипломатические отношения с республикой, пишет Reuters.

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]. Мы продолжим укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и выстраивают отношения с нами, исходя из принципов равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», — заявили в министерстве.

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Ранее МИД Украины осудил решение КНДР признать независимость ДНР и ЛНР. «Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна», — говорится в заявлении. Также министерство назвало признание ничтожным и не имеющим юридических последствий, так как не меняет международно признанных границ Украины.

13 июля КНДР признала суверенитет и независимость ДНР и ЛНР. Постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон также заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает позицию России по республикам.

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Виктория Кондратьева
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