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Спорт

Переживший остановку сердца на Евро Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с пережившим остановку сердца Кристианом Эриксеном
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время Евро-2020, стал футболистом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Хавбек подписал с английским клубом трехлетний контракт, финансовые условия которого не разглашаются.

К МЮ игрок присоединился на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 20 миллионов евро.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Как стало известно позднее, датчанин пережил остановку сердца. Спортсмену имплантировали кардиостимулятор.

Последним клубом Эриксена был английский «Брентфорд». За команду он выступал с января этого года.

Алексей Гусев
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