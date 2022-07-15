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Латвия ужесточила правила ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии

Латвия внесла поправки в закон «Об акцизах»: теперь ввозить товары можно один раз в месяц

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Латвия внесла корректировки в закон «Об акцизах», ужесточив ввоз подакцизных товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает Единый портал Латвийского радио и телевидения. Согласно новым правилам, ввозить через границу подакцизные товары для собственного потребления теперь можно не чаще одного раза в месяц.

Ранее ввоз был разрешен один раз в неделю. В сопроводительном письме к документу объяснялось, что ограничения были введены для сокращения частоты поездок латвийцев за определенными товарами в Россию и Белоруссию с учетом геополитической ситуации.

Ограничения коснулись в том числе табачных изделий, моторного масла, топлива и алкоголя. Тем не менее отмечается, что жители Латвии не слишком серьезно отнеслись к предупреждениям службы безопасности и продолжают охотно ездить в Белоруссию за покупками.

Изначально безвизовый въезд в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии был разрешен с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил его до конца 2022 года. С 1 июля безвизовый режим также распространяется на граждан Польши.

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Варвара Кузьмина
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