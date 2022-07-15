Глава Польского футбольного союза назвал место продолжения карьеры Левандовски

Глава Польского футбольного союза Бонек заявил, что Левандовски перейдет в «Барселону»

Председатель Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек заявил, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски перейдет в «Барселону». Место продолжения карьеры нападающего функционер назвал в Twitter.

По словам главы PZPN, трансфер состоится со стопроцентной вероятностью. При этом функционер усомнился в том, что этот ход является правильным решением в спортивном плане.

14 июля стало известно, что «Бавария» не хочет продавать Левандовски «Барселоне», а рассчитывает договорится с ПСЖ или «Челси». Уточнялось, что мюнхенцы не считают каталонцев надежным клубом с финансовой точки зрения.

В начале июля сообщалось, что Левандовски встретился с главным тренером сине-гранатовых Хави на отдыхе на Ибице. Поляк выразил надежду, что поработает с испанским специалистом в будущем.

Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023 года. «Барселона» называется основным претендентом на форварда.