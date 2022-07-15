В Сочи придумали наказание для оголенных туристов на пляже

Обнажившихся на пляжах Сочи туристов отштрафуют на тысячу рублей

Обнаженные туристы на общественных пляжах Сочи понесут административное наказание. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на УВД курортного города.

Так, появление на пляжах в оголенном виде будет расцениваться как мелкое хулиганство. Нарушителей порядка будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушений РФ наложением штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Отмечается, что придумать решение ситуации от городских властей потребовали сочинцы, которые возмутились участившимися случаями непотребного поведения отдыхающих на пляже.

Ранее в июле в сети появилось видео, на котором раздетая догола россиянка выходит после купания из моря. Также популярность набрал и другой ролик, на котором запечатлена загорающая топлес туристка на пляже «Чайка».

