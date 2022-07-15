Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Сочи придумали наказание для оголенных туристов на пляже

Обнажившихся на пляжах Сочи туристов отштрафуют на тысячу рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обнаженные туристы на общественных пляжах Сочи понесут административное наказание. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на УВД курортного города.

Так, появление на пляжах в оголенном виде будет расцениваться как мелкое хулиганство. Нарушителей порядка будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушений РФ наложением штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Отмечается, что придумать решение ситуации от городских властей потребовали сочинцы, которые возмутились участившимися случаями непотребного поведения отдыхающих на пляже.

Ранее в июле в сети появилось видео, на котором раздетая догола россиянка выходит после купания из моря. Также популярность набрал и другой ролик, на котором запечатлена загорающая топлес туристка на пляже «Чайка».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Кремль пообещал Рогозину новую работу
Мертвый комар помог поймать квартирного вора
Переживший остановку сердца на Евро Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Путин обсудил ситуацию в регионах с главами ФСБ и МВД
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Суд вдвое увеличил срок в колонии экс-министру строительства Ставрополья
Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания Госдумы
Путин присвоил звание Героя России космонавту Кудь-Сверчкову
В Сочи придумали наказание для оголенных туристов на пляже
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.