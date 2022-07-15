В Китае призвали не сравнивать расширение НАТО и ШОС

Генсек ШОС призвал не сравнивать расширение организации с расширением НАТО

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин призвал не сравнивать расширение ШОС и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам китайского дипломата, сущность этих двух процессов различна. «На момент создания в ШОС было шесть государств-членов. Затем, в ходе первого расширения, полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, в прошлом году страны — члены организации одобрили вступление в ШОС Ирана как полноправного члена», — сказал генсек.

Ранее заявку на вступление в организацию подала Белоруссия. Чжан Мин рассказал, что Минск официально передал бумаги на вступление в ШОС в качестве полноправного члена. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению.

Также на сентябрьском саммите в Самарканде в организацию будет принят Иран. Иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя.