Демократам предрекли неудачу в попытках остановить Трампа

Политолог Козюлин предрек демократам неудачу в попытках остановить Дональда Трампа

Демократы постараются остановить Дональда Трампа, если он решит баллотироваться в президенты, но все их попытки обречены на неудачу. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Политолог отметил, что все старания демократов будут только провоцировать недовольство, которого сегодня в американском обществе и без того хватает. По его словам, американцы расколоты, а Трамп выступает лидером и выразителем интересов значительной их части.

«Те, кто будет создавать препоны Трампу, не только усугубят этот раскол, но и добавят Трампу популярности», — предрек он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и ждет подходящего момента для объявления о нем. В то же время большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы действующий президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.