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В Чувашии загнездились редкие императорские орлы

В Чувашии обнаружено гнездо редкого для территории республики орла

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Заместитель директора Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии Геннадий Исаков обнаружил в национальном парке «Чаваш вармане» гнездо редкого для территории Чувашии орла – могильника (солнечного орла). Об этом сообщает «Порецкие вести».

«Это первый случай размножения вида в Чувашии с 2009 года, когда двух птенцов успешно вырастила пара, гнездившаяся в Шемуршинском районе на территории парка», — говорится в сообщении.

Как сообщает газета, в начале июля орнитологи проверили гнездо орлов еще раз – в гнезде оказалось два птенца. Для отслеживания их судьбы птиц окольцевали цветными кольцами, которые позволяют определять конкретную особь на расстоянии. «Эти птенцы оказались первыми императорскими орлами, окольцованными в Чувашии. Благодаря кольцеванию впоследствии можно будет узнать места миграции и зимовки орлов из региона, возраст, в котором молодые птицы приступают к размножению», — рассказали в газете.

Могильники на территории Чувашии всегда были редкими гнездящимися птицами, максимальная их численность в 1990-2000-х годах оценивалась в 1-5 пар.

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Варвара Кошечкина
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