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«Зенит» упустил победу в матче-открытии чемпионата России

«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Химками» в матче-открытии РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 15 июля, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч в первом тайме забил Вендел. Сине-бело-голубые упустили победу из-за гола Резиуана Мирзова в концовке встречи.

Матч-открытие нового сезона чемпионата России начался с минуты молчания. Участники встречи почтили память бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова и экс-наставника красно-белых Георгия Ярцева, скончавшихся 15 июля.

«Зенит» в следующем туре 22 июля дома сыграет с «Крыльями Советов». «Химки» двумя днями позже на своем поле примут «Пари Нижний Новгород».

Алексей Гусев
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