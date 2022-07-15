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Стала известна причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Ярцев умер от острой сердечной недостаточности

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев умер от острой сердечной недостаточности. Причина смерти специалиста стала известна Telegram-каналу Baza.

Как уточняет источник, данные являются предварительными. О смерти Ярцева стало известно ранее в пятницу, 15 июля. Сообщалось, что специалист умер на 75-м году жизни у себя дома в Москве.

Последним местом работы тренера был футбольный клуб «Тамбов», в котором он с 2016-го по 2021 год занимал должность генерального директора. На протяжении тренерской карьеры Ярцев возглавлял «Спартак», с которым в 1996 году стал чемпионом России, а также «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами».

С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

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Алексей Гусев
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