Умер бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни

В Москве умер бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Специалист скончался на 75-м году жизни у себя дома. Причины смерти специалиста не называются.

Последним местом работы тренера был футбольный клуб «Тамбов», в котором он с 2016-го по 2021 год занимал должность генерального директора. На протяжении тренерской карьеры Ярцев возглавлял «Спартак», с которым в 1996 году стал чемпионом России, а также «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами».

С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Ранее в пятницу, 15 июля, в возрасте 29 лет умер бывший футболист «Спартака» Александр Козлов. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.