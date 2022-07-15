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Стала известна причина смерти 29-летнего бывшего футболиста «Спартака»

Baza: причиной смерти экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова стал оторвавшийся тромб

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стала известна причина смерти 29-летнего нападающего «Зоркого» Александра Козлова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, у форварда оторвался тромб. Как сообщалось ранее, Козлов направился после тренировки в кабинет массажиста, где его состояние резко ухудшилось.

В составе «Зоркого» Козлов готовился к сезону во Втором дивизионе Футбольной национальной лиги. До этого экс-игрок столичного «Спартака» выступал за крымский «Кафа». Козлов был воспитанником красно-белых. Он дебютировал в основной команде «Спартака» в 2010 году. Форвард вышел на матч Лиги чемпионов в возрасте 17 лет.

Козлов привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные страны. На его счету 20 голов в 18 матчах за национальную команду U-17.

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